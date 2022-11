Les partis pris : "RN, le député était bien raciste", "Gaz russe, le dilemme français", "Kim Jong-Un, le chantage permanent", "La précarité, ce tsunami inévitable"

Eu égard à l'article 26 de la Constitution, peut-on tout dire à l'Assemblée nationale ? Jean-Michel Aphatie est catégorique en disant "non". Le propos de Grégoire de Fournas, jeudi, était bien raciste. Pour cause, l'Assemblée a condamné le député RN de Gironde, à une exclusion temporaire de 15 jours et à une privation pendant deux mois de la moitié de son indemnité parlementaire. C'est la sanction la plus sévère pour un député. Pour Aphatie, le racisme n'est pas une opinion, c'est un délit. L'éditorialiste estime alors que l'affaire Grégoire de Fournas rend obsolète cet article 26.