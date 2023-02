Les partis pris : "Séisme, tous avec la Turquie et la Syrie", "E. Borne cède tout aux Républicains", et "44 pour tous, juste... mais impossible"

Un séisme de magnitude 7,8 suivi de répliques a frappé le sud de la Turquie et la Syrie voisine ce lundi, faisant plus de 2 000 morts et des milliers de blessés. Ce bilan est encore provisoire. Selon Abnousse Shalmani, "L'aide internationale est là. Tout le monde a réagi en disant "Nous envoyons et les secours et l'humanitaire". "Dans ces évènements-là, qui sont des tragédies naturelles et humaine, il y a une sorte de trêve humanitaire qui se met en place", ajoute-t-elle.