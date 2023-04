Les partis pris : "Soudan, déjà la contagion du conflit", "Emmanuel Macron va tourner la page" et "Ce dont Emmanuel Macron doit se soucier"

Ayant obtenu son indépendance depuis 1956, le Soudan n’est jamais vraiment sorti de la guerre civile. En 2021, il y a eu un coup d’État par deux têtes ennemies de l’armée qui, depuis, le dirigent bon an mal an : Mohamed Hamdan Daglo alias Hemeti et Abdel Fattah al-Burhan. Le premier est soutenu par les Émirats arabes unis et l’Érythrée et le second par l’Égypte. Depuis samedi, les deux camps se font la guerre. Tout ça peut exploser, selon Abnousse Shalmani, d’autant que le Soudan est frontalier de sept pays. "Il y a trop de frontières, trop d’ethnies, trop de guerres larvées (…) Si la guerre revient au Soudan, elle va se propager très rapidement", explique notre éditorialiste.