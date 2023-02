Les partis pris : "Ukraine, le brouillard français", "Emploi, je l'avais bien dit" (Lenglet), et "Black Panther déteste la France"

Quand le monde entier et toute la France bruissaient de rumeurs de dépression économique, de récession, de flambée du chômage, François Lenglet avait un point de vue optimiste. Comme il l'avait bien dit, aujourd'hui, en France, le taux de chômage est au plus bas depuis 2008, le CAC 40 est au plus haut de son histoire, les profits sont élevés pour les grandes entreprises, et la récession a été évitée.