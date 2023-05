Les partis pris : "Ultradroite, l’interdiction opportuniste", "inflation, faites vos choix" et "Iran, libération de 2 détenus Français"

Après le défilé polémique de l'ultradroite, la préfecture de police interdit cinq rassemblements prévus ce samedi 13 mai et le dimanche 14 mai à Paris. Jean-Michel Aphatie explique qu'en métropole, on a tout à fait le droit d'être d'extrême droite et de se réunir tant que la loi est respectée. Ce qui l'amène à se poser la question suivante : quelle est cette espèce de courant liberticide qui a saisi le gouvernement ? Son hypothèse est la suivante, comme le gouvernement a beaucoup fâché la gauche avec la réforme des retraites, donc il va la flatter, en luttant contre la droite.