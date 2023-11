Les partis pris : "Universités américaines, le délire", "E. Macron n’aurait jamais dû dire ça" et "Éducation, l’ascenseur social bloqué "

Depuis le 7 octobre, depuis ce massacre du Hamas en Israël, il se passe des choses dans les universités américaines qui tournent au délire. “Délire dangereux… Délire plus islamiste woke” nous précise Abnousse Shalmani. Dans toutes les universités d'élite américaine, on entend le slogan « From the river to the sea, Palestine will be free !» (De la rivière à la mer, la Palestine sera libre) Et pour elle, c’est la fin totale et la disparition de l'État d'Israël. “C’est glaçant” précise-t-elle.