Les partis pris : "Violence conjugale, la justice dépassée", "Plastique, le soucis c'est nous" et "Le mariage princier qui unit L'Arabie"

Il faut une mobilisation générale aujourd'hui contre le plastique. On parle beaucoup du climat à juste titre, mais que dire de la pollution plastique mondiale ? On essaie de trouver un accord international, mais certains pays n’en veulent pas, notamment les pays pétroliers puisque l'on fabrique du plastique avec du pétrole. Au pays, 4,5 millions de tonnes de plastiques sont produits par an, avec un taux de recyclage de 26 %, 43 % sont utilisés pour la valorisation énergétique et 32 % finissent en décharge. Selon Pascal Perri, en matière de "plastique, le souci, c'est nous."