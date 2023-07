Les partis pris : "Violences, un exécutif sans boussole", La dette brûle ... Nous regardons ailleurs" et "Pologne/Asile, une tache en Europe"

Jean-Michel Apathie revient sur la violence qui se produisit à Nanterre, après la mort de Nahel, 17 ans, tué par un policier lors d'un contrôle routier. Face à cela, on retrouve un exécutif qui est dans la tourmente, et qui est sans boussole. Les causes sont diverses, mais pour lui, il est extrêmement difficile de lutter contre cela.