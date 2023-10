Les partis pris : “Xi-Poutine, les autres maîtres du monde”, “Européenne, la prime au RN” et “La fiscalité, un pari à gagner”

Pendant qu'on a les yeux rivés sur Tel Aviv, sur Jérusalem, sur Gaza, à l’autre bout du monde, c’est étonnant, la Chine recevait à domicile pour commémorer les dix ans de la Route de la soie. En majesté et avec les mallettes nucléaires, Vladimir Poutine était là, et était vraiment l’invité d’honneur. Il a été invité à prendre la parole. On n’a entendu aucun mot sur Israël, Gaza ou Ukraine. L’effet que cela a donné à Abnousse Shalmani, c’est que leur monde vit en parallèle du monde occidental et que ce sont eux les maîtres de ce monde.