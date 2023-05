Les partis pris : "Y. Braun-Pivet, une arbitre ambitieuse", Récession allemande, s'inquiéter ou non ?" et "Kheibar, l'inquiétant missile iranien"

L'Allemagne qui est la première puissance de la zone euro et premier partenaire de la France est actuellement en pleine récession. Stéphanie Villers explique qu'être en récession, c'est enregistrer techniquement deux trimestres consécutifs avec une croissance en baisse. L'inflation est plus forte en Allemagne qu'en France et elle pense que la croissance en Allemagne est plus que profonde. L'éditorialiste constate que les Allemands font face aujourd'hui à une poussée inflationiste qui les tétanise. Ils ne veulent pas revivre la période qu'ils ont connue il y a un siècle.