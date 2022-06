"Les Républicains ont tort de ne pas construire un projet avec Macron", déplore Luc Ferry

"Ils devraient se mettre d'accord sur une dizaine de réformes." Invité ce vendredi de la matinale de LCI, Luc Ferry a plaidé pour une union entre le président de la République et Les Républicains, afin d'obtenir une majorité à l'Assemblée nationale sur un certain nombre de réformes.

"Les LR ont refusé l'idée d'un accord. Ils ont peur d'éclater à cause des députés proches du RN et ceux qui veulent aller chez Macron. Ce ni-ni ne donne pas une identité, ils n'ont pas été capables de construire un projet. On a vu ce que cela a donné au PS", a expliqué sur LCI Luc Ferry. Avant d'ajouter : "Les LR ont peur d'exploser mais ils ont tort. (…) Que va-t-il se passer ? Le but d'Emmanuel Macron est clair : 'J'ai proposé aux LFI, au LR de travailler avec moi, ils ont refusé', donc il va dissoudre dans un an l'Assemblée en espérant obtenir avec une majorité plus favorable."