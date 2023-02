Les sénateurs ont-ils vraiment fait des efforts "à chaque réforme des retraites" ?

En réalité, il ne revient pas à l’exécutif de modifier les règles du régime de pensions des sénateurs, mais bien au bureau du Sénat, comme évoqué par Gérard Larcher en 2019. Ces élus bénéficient d’une caisse de retraite autonome depuis 1905, qui leur reverse une pension de 2200 euros nets mensuels pour six ans de mandat effectué.

En 30 ans, les régimes des retraites ont été plusieurs modifiées en France, par la droite comme par la gauche. Les réformes les plus marquantes ont été menées en 1993 par Edouard Balladur, en 2003 par François Fillon, de 2007 à 2010 sous la présidence de Nicolas Sarkozy, puis en 2014 avec la loi Tourraine, rappelle le site du gouvernement, Vie Publique. Sur plus de cinq réformes menées, le régime spécial des sénateurs, lui, a connu "trois réformes majeures" en 2003, en 2010 et en 2014, comme le renseigne le site du Sénat. Celles-ci ont notamment remplacé le système de double cotisation en 2011 par un système de retraite complémentaire par points (moins avantageux), ont augmenté la durée de cotisation (désormais fixée à 42 annuités, comme la fonction publique) et ont relevé l’âge de départ à la retraite à 62 ans.