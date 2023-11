Loi immigration : ce que veut changer le futur texte

Dans son restaurant parisien, Alain Fontaine emploie 14 travailleurs immigrés, dont un en situation irrégulière. Il est pourtant précieux car la main-d'œuvre manque encore. "Je l'ai formé pendant 3 ans, j'ai dépensé de l'argent et vous et moi, on a payé des impôts pour que ce garçon soit formé. Donc évidemment, il faut l'aider. C'est un garçon qui a l'avenir devant et s'il repart dans son pays, il n'aura plus d'avenir", nous Alain Fontaine.