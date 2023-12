VIDÉO - "Vous n'êtes pas prêts pour le pouvoir et c'est tant mieux" : la violente charge de Gérald Darmanin contre Marine Le Pen sur la loi immigration

L'Assemblée doit se prononcer ce mardi soir sur la loi immigration, votée en début de soirée par le Sénat. Le texte a été défendu par Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur se livrant à une vive critique du Rassemblement national.

"Ce texte nous aura appris une chose : il n'y a pas d'opposition constructive en France. Il n'y a que des opposants qui se détestent entre eux". À quelques minutes du vote sur le projet de loi immigration, Gérald Darmanin est monté à la tribune de l'Assemblée nationale pour régler ses comptes avec l'opposition, en particulier le Rassemblement national.

Une large part de ce discours était consacré au RN et plus particulièrement à Marine Le Pen, prise pour cible par le ministre de l'Intérieur : "Madame Le Pen, quand elle fait cocorico, elle pense que le soleil se lève. Madame Le Pen, vos sénateurs RN ont voté contre le texte du Sénat voilà un mois. Pour vos sénateurs, ce texte n'était pas assez dur (...) Désormais, c'est le texte du Sénat moins 15 mesures symboliques et vous votez pour. Pour qui vous nous prenez ?"

"Vous êtes une mauvaise joueuse"

"Vous êtes finalement dans la grande lignée de l'extrême droite des années 1930 et des années 1940. Toujours en avance pour la capitulation, jamais pour la victoire et pour le travail", a poursuivi Gérald Darmanin. Avant de conclure : "Madame Le Pen, vous êtes une mauvaise joueuse et tout que vous aurez réussi à faire dans votre vie politique, c'est manifestement des petits coups. Vous n'êtes pas prêts pour le pouvoir et c'est tant mieux."

S'adressant encore aux députés de la Nupes, qu'il accuse d'avoir "trahi par trois fois les aspirations du peuple", sur la laïcité, sur le travail et sur la police, Gérald Darmanin assure : "Vous les avez désormais trahies en quémandant les voix du RN."

Le ministre a également défendu son texte, se félicitant notamment de la régularisation de sans-papiers ou la fin de l'enfermement des mineurs en centre de rétention. "Alors, il n'y a pas que ça. Il y a aussi la fermeté contre les délinquants étrangers", a reconnu Gérald Darmanin, accusant la gauche de ne pas être "au rendez-vous pour protéger les Français". "Un texte imparfait, mais qui mérite d'être voté", a encore déclaré le ministre.