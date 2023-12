VIDÉO - Loi immigration : "Il faut un discours de vérité", selon le député RN et membre de la CMP, Yoann Gillet

La Commission mixte paritaire se réunit ce lundi après-midi à partir de 17 heures pour tenter de trouver un compromis sur le projet de loi immigration, rejeté avec fracas la semaine dernière à l’Assemblée. Le député RN Yoann Gillet, membre de cette commission, était l'invité du 13H.

"Nous sommes plus près d'un accord qu'un désaccord", a affirmé ce lundi Gérald Darmanin sur LCI. Après l'adoption surprise d'une motion de rejet le 11 décembre, qui a mis fin aux débats dans l'hémicycle de l'Assemblée, le gouvernement a décidé de confier à une commission mixte paritaire (CMP) députés-sénateurs, le soin de tenter de parvenir à un texte qui contente à la fois la droite et la majorité.

Un accord semble s'esquisser ce lundi entre le gouvernement et une droite en position de force sur le projet de loi immigration, à quelques heures de la CMP. L'objectif est de parvenir à un compromis avant même la réunion de cette commission, qui devra l'adopter avant qu'il ne soit soumis mardi au vote des deux chambres.

"Un discours de vérité"

Invité du 13H de TF1, Yoann Gillet, député Rassemblement National du Gard et membre de la CMP, affirme que le texte tel qu’il est aujourd’hui n’est pas bon car le "en même temps en matière d'immigration ne peut pas fonctionner." Alors que compte faire le RN lors des discussions pendant la CMP ? "Nous allons continuer de lutter contre les articles qui vont dans le mauvais sens et qui visent à, au contraire, augmenter l'immigration et la submersion migratoire. Et nous allons soutenir et essayer de renforcer et d'améliorer les articles qui, eux, vont dans le bon sens. Parce qu'il y en a quelques-uns. (...) Il y a de très mauvaises choses dans ce texte. Et il y a quelques petites bonnes choses", explique le député RN du Gard.

Cette opposition du RN n'est-elle pas une posture politique ? "Il faut dire la vérité aux Français. La vérité est que ce texte ne réglera pas fondamentalement les choses. (...) Il faut aussi rappeler les méfaits de l'immigration (...) Il faut tenir un discours de vérité. C'est ce que nous faisons avec Marine Le Pen et avec Jordan Bardella", insiste-t-il.