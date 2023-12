Loi immigration : Sacha Houlié, le représentant de l'aile gauche de la macronie condamné à s'entendre avec les LR

La commission mixte paritaire qui se réunit lundi prochain sera dirigée par le président de la commission des Lois, Sacha Houlié. Depuis son élection en 2017, le député Renaissance de la Vienne est le leader de l'aile gauche de la majorité. Il risque de devoir avaler beaucoup de couleuvres pour trouver un compromis avec la droite sur le projet de loi immigration du gouvernement.

Il incarne l'aile gauche de la macronie, comme Gérald Darmanin incarne son aile droite. Aujourd'hui, le président de la commission des Lois de l'Assemblée nationale Sacha Houlié se retrouve à la tête de la commission mixte paritaire (CMP) chargée de discuter et d'arriver à un accord avec la droite sur le projet de loi immigration du ministre de l'Intérieur. Une tâche qui s'annonce difficile pour le député de la Vienne, qui devra renier certaines de ses positions.

Depuis le début des discussions sur le projet de loi immigration, Sacha Houlié prévient : il ne laissera pas la droite détricoter le texte du gouvernement et prendre un tournant trop droitier. "À l’Assemblée, nous rétablirons le texte ambitieux de l’exécutif, tout le texte de l’exécutif. Y compris le volet sur les régularisations", prévenait-il en novembre.

En septembre, lorsque l'exécutif envisageait de supprimer l'article permettant la régularisation des travailleurs sans-papiers dans les métiers en tension, il avait assuré qu'il ne laisserait pas faire. Il faisait même la Une de Libération aux côtés de socialistes, d'écologistes et de communistes pour soutenir cette mesure. Sous son égide, la commission des Lois de l'Assemblée nationale est revenue sur les restrictions du dispositif prises par le Sénat. Un rééquilibrage "dans l'esprit du texte" initial du gouvernement, a-t-il soutenu auprès de l'AFP.

La suppression de l'AME ? "Incompréhensible"

L'avocat de profession milite aussi pour ne pas voir supprimée l'Aide médicale d'État (AME), transformée par la majorité sénatoriale en Aide médicale d'urgence plus restrictive. Lorsque au Sénat, la gauche avait tenté via des amendements de rétablir la mesure, dans l'hémicycle, le gouvernement avait émis un "avis de sagesse" valant avis de neutralité sur le sujet. "Je ne commente pas ce que je ne m'explique pas", avait-il taclé, jugeant la suppression de cette aide aux étrangers en situation irrégulière "incompréhensible".

Aujourd'hui en CMP, il faut tout refaire. Sacha Houlié va même devoir se résoudre à accepter l'inacceptable. La majorité part "incontestablement" avec un handicap, a-t-il reconnu ce jeudi matin sur France 2. "Si nous parvenons à un accord, oui", le texte sera plus à droite, anticipe-t-il. Le député a déjà adouci son discours : dans la négociation, la majorité cherchera à maintenir une mesure de régularisation des travailleurs dans les métiers en tension "dans la mesure du possible", a-t-il indiqué. La majorité cherchera au moins "à ce que la régularisation soit possible pour un étranger sans passer obligatoirement par l'employeur", a aussi prévenu sur Sud Radio le président du groupe Renaissance à l'Assemblée Sylvain Maillard.

Les ex-LR du gouvernement dans le viseur

Régulièrement depuis son élection en 2017, l'ancien membre du Parti socialiste joue sa partition pour essayer de faire pencher à gauche la politique du président de la République qui a plutôt tendance à se tourner vers la droite. Il assume ses coups de gueule et de clamer haut et fort ses désaccords.

Au moment où la France apprenait à vivre avec le Covid-19 et sous confinement, il avait voté contre l'application StopCovid, qu'il jugeait "dangereuse" pour les "libertés fondamentales". En août 2022, ce macroniste de la première heure, ancien des Jeunes avec Macron (JAM), avait provoqué du remous dans son camp en déposant une proposition de loi pour autoriser les étrangers extracommunautaires à voter aux municipales. Un texte aussitôt balayé par l'entourage de Gérald Darmanin. Quelques mois plus tard, toujours en opposition au ministre de l'Intérieur, il avait jugé ni "constitutionnelle" ni "souhaitable" la proposition de Gérald Darmanin d'expulser des familles de délinquants de leur logement social.

"Laissez travailler la CMP"

Il lui arrive aussi de s'opposer au ministre de l'Économie Bruno Le Maire, un autre transfuge des Républicains, notamment en réclamant des taxations sur les superprofits et les "profiteurs de crise". Encore ce jeudi, les deux hommes ont eu l'occasion de montrer leurs désaccords. Au ministre de l'Économie qui a appelé la majorité à reconnaître sa "défaite" et à "reprendre la version du Sénat", Sacha Houlié a répondu : "Laissez travailler la CMP, ne faites pas la CMP avant qu'elle ait lieu et donnez les chances aux parlementaires de s'entendre, faute de quoi il n'y aurait pas d'accord."