VIDÉO - Loi immigration : un échec serait "un magnifique booster pour Marine Le Pen", prévient Gérald Darmanin sur LCI

Députés et sénateurs se réunissent ce lundi en commission mixte paritaire pour décider du sort de la loi immigration. Invité de LCI, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin souhaite qu'un compromis soit trouvé. Sinon, ce serait "un magnifique booster pour Madame Le Pen", prévient-il.

L'avenir du projet de loi immigration se joue ce lundi. Une semaine après l'adoption de la motion de rejet par l'Assemblée nationale, quatorze parlementaires se réunissent en commission mixte paritaire (CMP) à partir de 17h pour décider de l'avenir du texte. Si elle s'avère conclusive, la nouvelle version du projet de loi pourrait être soumise au vote des deux chambres dès mardi. En revanche, un échec de la CMP signerait son extinction.

Une hypothèse que ne souhaite pas Gérald Darmanin, et qui serait "un magnifique booster pour Madame Le Pen", estime le ministre de l'Intérieur sur LCI (voir vidéo en tête de cet article). "Madame Le Pen et Monsieur Bardella vivent des problèmes", affirme-t-il. "Pourquoi ils n'ont pas voulu débattre à l'Assemblée nationale ? Voilà des gens qui se sont présentés aux élections législatives en faisant campagne pour dire 'avec nous, l'immigration, vous allez voir ce que vous allez voir'. Et quand le texte arrive, ils ne veulent pas en discuter."

Les solutions permettent de protéger les Français, et cela dérange un peu le RN Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur

Selon le ministre, le projet du gouvernement, modifié par le Sénat, comporte "beaucoup de solutions aux problèmes des Français". "Quand on expulse 4000 étrangers délinquants de plus grâce à ce texte, c'est une solution aux problèmes", assure Gérald Darmanin, qui insiste : l'ex-candidate à l'élection présidentielle Marine Le Pen "ne veut pas de ces solutions."

"Je ne connais pas quelqu'un de très heureux, qui n'a aucun problème, et qui vote RN", poursuit l'ancien maire de Tourcoing (Nord). "Madame Le Pen veut la politique du pire, car le pire la sert. Les solutions que nous apportons vous permettre de protéger les Français, et cela dérange un peu le Rassemblement national."

Pour l'heure, malgré les nombreuses réunions entre le gouvernement et Les Républicains pour trouver un compromis, le ministre n'a toujours aucune assurance que la CMP sera conclusive. Toutefois, "nous sommes plus près d'un accord que d'un désaccord", veut-il croire, assurant tout de même que le gouvernement a "ses lignes rouges" et que lui-même n'est pas d'accord "à 100%" avec le texte modifié par le Sénat.