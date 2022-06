Loi pouvoir d’achat : le grand test de la majorité

Le texte sur la nouvelle loi pouvoir d’achat n’est pas encore totalement finalisé. Cependant, on peut déjà en dresser les contours. Il devrait figurer dans ce projet, un prolongement du bouclier tarifaire et une remise de 18 centimes sur le carburant. Cette remise devrait couvrir au moins jusqu’en fin août. Le projet devrait aussi inclure un chèque inflation pour les plus modestes et une revalorisation de 4% des retraites ainsi que des minimas sociaux. C’est ce texte-là qui va être présenté à l’Assemblée. L’idée est de donner rapidement aux Français un gage d’amélioration de leur quotidien.