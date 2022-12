VIDÉO - Emmanuel Macron sur les retraites : "Oui, nous devons faire cette réforme"

"Il ne faut pas être bravache et dire j’irai au bout. Oui, nous devons faire cette réforme". Les mots sont clairs. Invité du JT de 13H de TF1 ce samedi 3 décembre, Emmanuel Macron a profité de cet entretien, en clôture de sa visite d'État aux États-Unis, pour revenir sur l'une des réformes les plus emblématiques de ses deux quinquennats : celle des retraites.

Alors qu'Élisabeth Borne en a dessiné les contours cette semaine, le président de la République a réaffirmé son intention de la mener à bien lors de son second mandat. "Si on ne la fait, on laisse le système de retraites par répartition en danger", a-t-il fait valoir. "Les besoins de financements sont massifs, ils vont continuer de s'accroître dans les prochaines années. Le seul levier que nous avons, c'est de travailler un peu plus longtemps", a-t-il défendu, décrivant "une réforme indispensable, mais qui doit être efficace et juste".