VIDÉO - Mali, Niger et Burkina "n'existeraient plus aujourd'hui" sans la France, s'agace Emmanuel Macron

La France ne doit rien céder en Afrique, a martelé Emmanuel Macron. Lundi 28 août, devant les ambassadeurs réunis pour leur Conférence annuelle à Paris, le président de la République s'est emporté face aux tensions dans la région du Sahel. Et ce, notamment, à la suite du coup d'État au Niger, fin juillet. "Si la France n'était pas intervenue [dès 2013 au Sahel], nous ne parlerions pas aujourd'hui du Mali, du Burkina-Faso ou du Niger… Ces États n'existeraient plus aujourd'hui", a-t-il jugé.

Une déclaration qui fait écho directement aux accusations des régimes putschistes qui ont émergé dans la région ces derniers mois. Emmanuel Macron rappelant, en effet, que les opérations Serval et Barkhane ont été mises en place après des "demandes des États" africains qui allaient "être coupées en deux".

"Si on l’oublie aujourd'hui et si l'on cède aux arguments inadmissibles de cette alliance baroque entre ces prétendus pan-africains avec les néo-impérialistes : on vit chez les fous", a-t-il estimé quelques instants plus tôt.