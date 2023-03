Quand des élus participent à des manifestations interdites, que risquent-ils ?

"Cette manifestation à Sainte-Soline avait fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'interdiction (...). Et cela me gêne, oui, que des élus quels qu'ils soient bravent la loi, l'enfreignent et se mettent en contradiction avec le mandat qui est le leur et qui en plus exhibent leur qualité d'élus, comme si en qualité d'élus ils étaient au-dessus des lois", a-t-elle déclaré. Elle estime qu'"ils doivent être sanctionnés dans le cadre de la loi", évoquant des contraventions de 4e classe.

"Au nom de quoi Yaël Braun-Pivet nous dit où sont les bonnes luttes et les mauvaises luttes ?", a réagi Sandrine Rousseau (EELV). "J'ai déjà été à des manifestations interdites et j'y retournerai autant que de besoin", a-t-elle assuré sur Public Sénat. "Ce n’est pas un délit de manifester et de participer à une manifestation qui est interdite. Chacun fait son choix", a abondé Clémence Guetté sur RTL. Des sanctions ? "Il n'y en aura pas, il n'y en aura jamais", a assuré Jean-Luc Mélenchon dimanche soir sur LCI. "Parce qu'ils ont participé à quelque chose qui a été organisé pas par eux mais par d'autres", a-t-il avancé comme explications.