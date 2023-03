VIDÉO - Manifestations contre la réforme des retraites : des tensions à Paris, des centaines d'interpellations

La manifestation avait débuté dans le calme, en milieu de journée. Les forces de l'ordre sont intervenues, jeudi 16 mars au soir, sur la place de la Concorde, au cœur de Paris. Elles ont dispersé une bonne partie des milliers de manifestants hostiles à la réforme des retraites qui s'y étaient massés progressivement et dans le calme, ont constaté des journalistes de l'AFP et de TF1-LCI.

Les forces de l'ordre sont entrées en action, notamment avec des canons à eau, après une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque, au centre de la place de la capitale, selon la préfecture de police. Plusieurs charges et des jets de gaz lacrymogène ont éloigné les manifestants du pont qui mène à l'Assemblée nationale, et les ont repoussés de l'autre côté de la place, comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête de cet article. Une bonne partie des manifestants ont quitté les lieux vers 20h30 pour se disperser dans les rues et quartiers environnants.