Manifestations du 1er-Mai : "un nouveau palier a été franchi dans la violence", dénonce Élisabeth Borne

Colère de l'exécutif. Au lendemain des manifestations du 1er-Mai, Elisabeth Borne a jugé que les images de violences qui ont émaillé les cortèges syndicaux à Paris et en région illustrent qu'un "nouveau palier a été franchi dans la violence". Quelques heures après son ministre de l'Intérieur, Élisabeth Borne estime que tous les "responsables publics" doivent condamner ces violences "avec la plus grande fermeté". "Les auteurs de ces exactions" contre les forces de l'ordre "seront identifiés et traduits en justice", a promis la Première ministre face à la représentation nationale. En marge des manifestations du 1er-Mai, 540 personnes ont été interpellées en France, dont 305 à Paris.

En dehors de ces violences, Elisabeth Borne salue "l'esprit de responsabilité" des organisations syndicales pour "la très grande majorité des manifestations" où aucune violence n'a été signalée. Et ce, quelques heures après que celles-ci ont annoncé une nouvelle journée de mobilisation. À Nantes, Lyon, ou Paris, "des groupes violents se sont mêlés à des cortèges pacifiques". Ils n'ont "qu'un objectif", a-t-elle déclaré : "s'en prendre aux forces de l'ordre, créer le désordre et le chaos".