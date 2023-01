Manuel Bompard officiellement désigné coordinateur de La France insoumise

Annoncée en décembre lors de l’Assemblée représentative du mouvement, sa nomination avait fait l'objet de nombreuses critiques au sein du mouvement, chez les élus mais aussi une partie de la base militante. Notamment en raison de l'absence, parmi les 21 membres de la direction, de personnalités comme Alexis Corbière, Clémentine Autain ou encore François Ruffin. Ils avaient dénoncé le manque de représentativité de cette direction et l'absence de démocratie interne au sein du mouvement.

"On pense que quand on défend la 6e République, c'est important de donner à voir dans notre modèle de fonctionnement comment nous aussi on fait vivre la démocratie", avait redit mercredi Clémentine Autain sur LCI, qui a demandé un "dialogue" pour une meilleure représentativité dans la coordination.