VIDÉO - Marche arrière sur les chaudières à gaz : la mise au point de François Lenglet

Si le vent tourne, c’est parce que la transition commence à faire mal. Elle a fait doubler le prix des voitures. Elle a raréfié les logements à louer, - 38% cette année selon la FNAIM. Elle bouleverse l’agriculture, la construction, l’énergie, avec à chaque fois plus de normes et plus de coûts. Nos dirigeants craignent donc un effet boomerang, comme il s’est produit en Allemagne ou aux Pays-Bas. Deux pays où l’extrême-droite a pris la tête d’une fronde anti-climat. Avec un argument choc : décarboner l’Europe, déjà en avance, alors que les Chinois ouvrent deux centrales à charbon par semaine, c’est un peu comme mettre de la crème solaire pour aller en vacances à Tchernobyl.