VIDÉO - Marche contre la vie chère : "Emmanuel Macron est à bout de souffle", affirme Jean-Luc Mélenchon

L'ancien député est ensuite revenu sur la situation politique actuelle. "Emmanuel Macron est à bout de souffle et dans une situation d'impasse", tance-t-il, ne disant pas avoir "peur" de la menace d'une dissolution de l'Assemblée nationale. "La secousse va aller en profondeur dans les institutions puisque le 49-3 va être déployé. Les Français vont voir qu'il y a un rapport entre la brutalisation sociale du pays et sa brutalisation institutionnelle et démocratique", ajoute-t-il.