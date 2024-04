Marie Toussaint : l'environnement au-dessus de tous les autres textes européens ?

À moins de deux mois des élections européennes du 9 juin 2024, Marie Toussaint est la première invitée de Partie de campagne dans le 20H de TF1. Elle porte la liste des Écologistes. Petit résumé de l'Européenne qu'elle est.

Nous avons demandé à Marie Toussaint de nous envoyer une photo qui symbolise son engagement européen. La voilà avec une pancarte réclamant la reconnaissance de l'écocide. C'est sa grande victoire. Sous son impulsion, le Parlement européen a voté la création de ce crime contre la planète. Pour elle, juriste militante, l'écologie passe d'abord par le droit. Elle souhaite l'adoption d'un nouveau traité qui placerait l'environnement au-dessus de tous les autres textes européens.

Nous avons passé au crible toutes ses prises de parole ces quatre derniers mois, avec notre partenaire Datapolitics et leur logiciel d'intelligence artificielle. Sans surprise, lorsqu'elle parle d'Europe, elle l'associe le plus souvent à l'écologie. Suivent ensuite la justice et la paix. Difficile de lui reprocher un manque de cohérence, ce sont les trois mots sur son affiche.

Pourtant, l'un de ses votes au Parlement nous a surpris. Il y a trois ans, elle s'est prononcé contre la loi européenne sur le climat et son nouvel objectif, 55 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 contre 40 % auparavant, pas assez ambitieux avait-elle estimé. Est-ce à dire que l'écologie de Marie Toussaint ne rime jamais avec compromis ?

TF1 | Reportage L. Zajdela