Marine Le Pen : "Après plus de dix ans à la tête du mouvement, il était sain de laisser la place"

À 54 ans, la finaliste de la dernière présidentielle et députée du Pas-de-Calais, quant à elle, continue son engagement : "Je ne quitte pas la présidence de notre parti pour partir en vacances. Je reste plus que jamais mobilisée, a-t-elle déclaré avant que ne soit révélé le nom de son successeur. Il n'y aura pas de repos pour moi comme pour chacun d'entre nous que lorsque nous aurons redressé le pays. (...) il va de soi que je serai où le pays et la cause nationale auront besoin de moi".