Marine Le Pen de retour en campagne

"Enlever Macron" lui souffle-t-on. Marine Le Pen en fait un argument de campagne. La stratégie est assumée et parfois plus présente que la défense de son programme. "Je n'ai pas attendu que son entrée dans la campagne pour le faire. Vous savez très bien que dans l'intégralité des meetings que je fais, je montre que mon adversaire, c'est Emmanuel Macron", explique-t-elle. Cela résume la trame de son discours prononcé quelques heures plus tard.