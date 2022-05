Marine Le Pen en terrain conquis à Marignane

C'est d'ailleurs la musique que met en avant justement Marine Le Pen et le candidat local, Franck Allisio, qu'elle vient soutenir et qui fait partie de ses proches depuis quelques années pour mener la politique du RN. Et dans son score à la présidentielle, c'est intéressant puisqu'elle a pris 4 à 5 points par rapport au score de 2017. Donc, elle augmente aussi son implantation dans cette circonscription. Ce qui lui fait dire qu'elle aimerait remporter celle-ci et avoir un député de plus, car c'est aussi l'enjeu pour Marine Le Pen.