VIDÉO - Marine Le Pen : "Je suis en train de me préparer à une quatrième candidature" à la présidentielle

C'était au tour de Marine Le Pen de visiter le Salon de l'agriculture, ce mercredi 28 février. Au détour des allées, à une question posée par notre journaliste, Paul Larrouturou, la cheffe des députés RN explique qu'elle est "peut-être en train de [se] préparer à une quatrième candidature" à l'élection présidentielle.

Elle en parle de plus en plus. "Je vous ai dit que j'étais candidate sauf démonstration contraire", avait affirmé Marine Le Pen il y a dix jours dans "L'Evénement du dimanche" sur LCI. Le 14 janvier, elle avait déclaré qu'en cas d'élection en 2027 elle choisirait le président du Rassemblement national Jordan Bardella comme Premier ministre. "Les Français doivent savoir qui sera le chef du gouvernement s’ils nous font confiance", disait-elle, même si elle s'estimait encore "potentielle candidate à la présidentielle".

Elle a réitéré cette idée ce mercredi au Salon de l'agriculture. À une question posée sur son avenir par notre journaliste Paul Larrouturou, Marine Le Pen répond : "J'ai été candidate trois fois à la présidentielle, et peut-être, je suis en train de me préparer à une quatrième candidature. Donc j'essaye de me comporter en tenant compte de cette perspective."

Ce mercredi auprès des agriculteurs, la cheffe des députés RN a aussi dû réaffirmer que son parti était favorable à l'instauration de prix planchers pour leur garantir de meilleurs revenus, contrairement à ce qu'avait laissé entendre son président de parti lundi. "Pour ne pas comprendre ce qu'a dit Jordan Bardella, (il ne) faut pas avoir écouté. Moi, j'ai parfaitement écouté ce qu'il a dit et j'ai parfaitement compris", a-t-elle estimé, démontrant que le duo à la tête du RN était toujours aussi solide. Avec 2027 en ligne de mire.