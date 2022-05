Marine Le Pen : "Je suis la candidate de la vérité"

Selon Marine Le Pen, la logique des institutions veut que le président de la République ait une majorité. Pour la députée du Pas-de-Calais, la vraie question est de savoir quelle opposition pourra combattre la politique d'Emmanuel Macron dans une situation économique, proprement dramatique. Le sujet est fondamental pour la candidate aux législatives. Pour elle, le NUPES, l'extrême gauche alliée à la gauche, c'est l'opposition qui va défendre le burkini à la piscine, ouvrir les prisons, régulariser les clandestins, augmenter les impôts ou encore désarmer la police. Marine Le Pen estime que "les Français ne veulent pas de cette opposition-là. Ils veulent une opposition et ils ont déjà un peu choisi en me mettant au second tour de l'élection présidentielle".