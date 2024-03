VIDÉO - Lutte anti-drogue à Marseille : les images de la visite surprise d'Emmanuel Macron

Refusant tout "discours de défaite" face au narcotrafic, Emmanuel Macron a effectué une visite surprise mardi à Marseille, cité de la Castellane. Le chef de l'État a lancé la première d'une dizaine d'opérations "Place nette XXL" qui devraient s'étendre sur plusieurs semaines en France.

Refusant tout "discours de défaite" face au narcotrafic, Emmanuel Macron a effectué une visite surprise mardi à Marseille, cité de la Castellane, pour le lancement de la première d'une dizaine d'opérations "Place nette XXL" qui devraient s'étendre sur plusieurs semaines en France. "Le but, c'est d'essayer de détruire les réseaux et les trafiquants et que les quelques-uns qui vous rendent la vie impossible s'en aillent", a expliqué le chef de l'État aux habitants, deux semaines après le cri d'alarme de magistrats marseillais, qui avaient demandé un "plan Marshall" pour sauver la deuxième ville de France du narcobanditisme.

"La drogue est notre ennemi"

En juin, il était déjà venu dans une école de cette même cité des quartiers Nord, dans le cadre du suivi de son plan "Marseille en grand". La guerre de territoires pour le contrôle des juteux points de deal a ensanglanté la deuxième ville de France comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées dont quatre victimes collatérales, et 123 personnes blessées. "Oui, la drogue est notre ennemi" et les forces de l'ordre "vont pendant des semaines pilonner le territoire", a juré Emmanuel Macron, sans citer de ville précisément.

Lundi, 900 policiers, gendarmes et douaniers étaient déployés à Marseille et autour, mardi près de 800. En deux jours, ils ont arrêté 82 personnes, en ont placé 63 en garde à vue, saisissant deux armes, plus de 350.000 euros en liquide ou en avoirs, 8,2 kg de cannabis et 339 g de cocaïne, selon un premier bilan de la préfecture de police.