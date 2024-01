VIDÉO - Remaniement : "Gabriel Attal est peut-être jeune, mais il n'est pas neuf", tacle Marion Maréchal sur TF1

À seulement 34 ans, Gabriel Attal est devenu, mardi 9 janvier, le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République, en lieu et place de la sortante Elisabeth Borne. Invitée de "Bonjour ! La Matinale TF1", la vice-présidente de Reconquête, Marion Maréchal, a estimé que le nouveau chef de l'exécutif est "comptable du bilan" des gouvernements successifs depuis 2017.

"Il est peut-être jeune, mais il n'est pas neuf." C'est, en substance, la critique émise par Marion Maréchal au sujet de Gabriel Attal, devenu, mardi 9 janvier, à seulement 34 ans, le plus jeune Premier ministre de la Vᵉ République. "Je ne suis pas sûre que l'âge soit le sujet central, a affirmé, jeudi 11 janvier, la vice-présidente de Reconquête, elle-même âgée de 34 ans, invitée d'Adrien Gindre dans "Bonjour ! La Matinale TF1". "L'âge n'est pas un critère", a martelé l'ancienne députée du Vaucluse.

"Je vois quand même une vraie divergence de vision" l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, a poursuivi la petite-fille de Jean-Marie Le Pen et nièce de Marine Le Pen. "Je rappelle que c'est un homme, pour ne prendre que quelques exemples, qui explique qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et le terrorisme islamiste. C'est un homme qui, en 2018, se prononçait pour la baisse du nucléaire et la fermeture de centrales (...), qui est pour la légalisation des mères porteuses. Il est peut-être jeune, mais il n'est pas neuf", a-t-elle taclé, évoquant le CV politique de l'ex-porte-parole du gouvernement. "Il est ministre depuis six ans. Avant d'être ministre, il a été conseiller ministériel sous François Hollande. Il est comptable du bilan de ce gouvernement."

Est-ce une nomination pour "challenger" Jordan Bardella en vue des élections européennes ? "Je ne sais pas quel est le soubassement tactique d'Emmanuel Macron derrière cette nomination. J'ai le sentiment qu'il s'agit davantage de tailler des croupières ou de mettre du sable dans les chaussures d'Édouard Philippe, de Gérald Darmanin ou tous ceux qui pourraient prétendre à la succession d'Emmanuel Macron", juge la tête de liste du parti d'Éric Zemmour en juin prochain. "Au-delà de ces sujets politiciens, ce qui m'intéresse, c'est qu'elle va être la vision et les réformes portées par ce Premier ministre."