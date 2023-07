Anne Hidalgo "ne comprend pas à quoi joue le PSG" avec Kylian Mbappé

La maire de Paris a choisi son camp. Interrogée ce mardi sur BFMTV sur le conflit qui oppose le club parisien à son attaquant star et capitaine de l'équipe de France Kylian Mbappé, Anne Hidalgo a dit souhaiter que ce dernier reste à Paris et ne pas "comprendre du tout à quoi joue le PSG". "Ils ont le meilleur joueur du monde, Kylian c'est le meilleur joueur du monde", a-t-elle assuré, et "ils sont prêts à ne pas le faire jouer, j'avoue que je ne comprends rien".