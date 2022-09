"Vous n'allez pas faire pipi dans votre culotte" : la remarque sexiste d'un élu en conseil municipal à Metz

Tandis que l'un affirme qu'il n'aurait jamais tenu un tel propos à un homme, l'élue visée par la remarque exige des excuses. "Je pense qu'il n'y a pas besoin de parler de mon corps et de mon urologie au sein du Conseil municipal, Monsieur le premier adjoint", rappelle la socialiste.

Mais le 1er adjoint refuse de s'excuser pour un temps, et ce, malgré la demande renouvelée de Marine Veronneau, membre du même groupe municipal que Charlotte Picard. "Vous m'excusez, mais elle tombait tellement bien", ose même Khalifé Khalifé à propos de sa remarque. Face à l'indifférence de l'élu, l'ensemble du groupe décide alors de partir. "On se lève et on se casse", lance Marine Veronneau à ses collègues avant d'effectivement quitter la salle du conseil municipal.

"Rappeler une conseillère municipale sur le fait qu’elle ferait pipi dans sa culotte, c'est infantilisant et rabaissant", avait-elle fait valoir au 1er adjoint sans que celui-ci s'en émeuve. Au bout d'un moment, l'opposition de gauche revient dans la salle et le 1er adjoint consent finalement à s'excuser.