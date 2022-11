VIDÉO - Migrants à bord de l'Ocean Viking : Beaune appelle l'Italie à "respecter les accords européens"

Mais si Clément Beaune a très clairement insisté sur la responsabilité italienne, il n'a pas su préciser sur LCI ce qu'il en était de celle de Paris. Car depuis ce matin, l'Ocean Viking se rapproche de la Corse et des eaux françaises. Alors, la France pourra-t-elle débarquer ce navire humanitaire ? Interpellé sur la question, le ministre a rétorqué que le gouvernement "verra dans les prochaines heures les décisions qu'il convient de prendre". Quant à la rumeur selon laquelle Emmanuel Macron aurait d'ores et déjà pris la décision d'ouvrir le port de Marseille à l'ONG SOS Méditerranée, le ministre a répondu ne pas avoir "connaissance de cette information". "Je ne crois pas que ce soit le cas", a-t-il toutefois précisé. Et de conclure par une phrase mêlant encore une fois coopération européenne et appel à l'humanité. "On doit trouver cette solution, dans le respect et nos accords européens et dans l'humanité la plus élémentaire", a-t-il lancé en guise de résumé.