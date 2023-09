Migrants : "Le premier devoir que nous avons, c’est de les accueillir", juge Sandrine Rousseau sur LCI

"Quand j’entends certains responsables politiques, notamment d'extrême droite, je rappelle qu’un humain qui meurt dans la Méditerranée, c’est un drame", a ajouté la députée écologiste, avant de pointer l'exécutif, et en particulier Emmanuel Macron et Gérald Darmanin, qui faisaient partie de l'auditoire, au palais du Pharo, durant le discours du pape sur les migrants. Le ministre de l'Intérieur qui assurait, quelques jours plus tôt, que la France n'accueillerait aucun migrant de Lampedusa, en dehors des demandeurs d'asile.

Faut-il accepter sur le sol national tous les migrants qui arrivent ? "Dès qu’une personne pose le pied sur notre territoire, nous avons un devoir de secours, d’accueil", a estimé Sandrine Rousseau, tout en relativisant les chiffres. "On n’est pas dans une submersion. À Lampedusa, sont arrivées 8000 personnes. Admettons 15.000… On a accueilli 4 millions de personnes [en Europe, NDLR] venant d'Ukraine. Là, on parle de 15.000 personnes. Selon le pays d’où vous venez, vous ne serez pas traité de la même manière."

Et de conclure, citant notamment les réfugiés climatiques : "Nous ne mettons pas en place les conditions pour que les personnes ne bougent pas de leur pays. Le premier devoir que nous avons, c’est de les accueillir".