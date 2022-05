Mise au point : pourquoi les mots souveraineté et planification apparaissent-ils dans le nouveau gouvernement ?

Bruno Le Maire est chargé de la souveraineté industrielle et numérique et Marc Fesneau de la souveraineté alimentaire. Les pénuries de masques, de vaccins, de semi-conducteur, d'huile, ainsi que la crainte de manquer de gaz sont passées par là. Le premier Emmanuel Macron voulait libéraliser. Le second, lui, affiche son ambition de protéger avec la préférence nationale en matière d'économie. L'esprit des temps a changé. Le président s'y conforme.