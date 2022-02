"Mission convaincre" : Éric Zemmour "continuera la politique" après la présidentielle

Éric Zemmour était le deuxième invité de "Mission convaincre" ce mercredi sur LCI. Le candidat de "Reconquête!" à la présidentielle a répondu aux questions de Ruth Elkrief et David Pujadas, mais aussi d'un panel de citoyens abstentionnistes.

Éric Zemmour a affirmé qu'il poursuivra son action politique après l'élection présidentielle, et cela quel qu'en soit le résultat. "Quand vous créez un parti politique pour une campagne et que, au bout de deux mois, il a 90.000 adhérents, que vous avez des gens qui vous rejoignent, que vous incarnez un espoir pour le pays. Parce qu'il y a des millions de Français qui me soutiennent et qui veulent me voir à l'Élysée. Je pense que vous avez une responsabilité vis-à-vis d'eux", a déclaré le candidat. "Maintenant, je suis passé à l'action politique. Et donc je suis en charge d'âmes, je suis responsable. Donc je continuerai après la présidentielle", a-t-il assuré.