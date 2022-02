"Mission convaincre" : Jadot attaque Fillon, un ex-Premier ministre "allié d'un dictateur" comme Poutine

Questionné ensuite pour savoir s'il voulait interdire qu'un Premier ministre ou des ministres aient certaines activités professionnelles après leur sortie du gouvernement, Yannick Jadot a répondu "oui". "Je veux faire une loi de séparation des intérêts publics et des intérêts privés", a-t-il affirmé. Et de poursuivre : "On a dans la loi française le fait que quand vous avez servi l'État sur un certain nombre de politiques, vous ne pouvez pas aller travailler dans les entreprises qui vont utiliser l'État pour leurs propres intérêts", estimant qu'il fallait "un peu d'éthique en politique".