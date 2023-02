Emmanuel Macron et le Salon de l'agriculture, une histoire mouvementée

D'abord en raison de circonstances extérieures et indépendantes de sa volonté. En 2022, le début de la guerre en Ukraine deux jours plus tôt avait empêché Emmanuel Macron d'aller longuement à la rencontre des agriculteurs. Il avait effectué une visite express en tout début de matinée, avant d'être relayé par son Premier ministre Jean Castex. Malgré tout, il avait tenu à être présent et à remercier le monde agricole "qui a[vait] tenu pendant le Covid", alors que l'édition précédente avait été annulée à cause de la pandémie.

En 2020, Emmanuel Macron avait vécu un salon somme toute classique pour lui, y passant 12 heures. Mais cette édition avait été marquée par ses échanges avec des Gilets jaunes. Après un vif accrochage avec une femme l'interpellant sur les retraites, le RIC et les violences policières, le président de la République avait promis de recevoir un groupe de Gilets jaunes. "Vous me structurez un groupe et je vous reçois sans problème, moi je suis pour le dialogue. On se prend une heure et on discute", lui avait répondu le chef de l'État. Il avait aussi été interpellé sur la baisse des APL de 5 euros, la PMA pour toutes ou la situation dans les hôpitaux. "Il y a des difficultés partout, il faut les entendre, mais j'ai eu ce matin un accueil très chaleureux avec les Français qui sont fiers de leurs paysans", avait-il toutefois relativisé.