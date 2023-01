VIDÉO - "Monsieur Macron est certain de perdre" la bataille des retraites, prévient Mélenchon

Dans ces conditions, "nous sommes en train de vivre une journée historique", ajoute Jean-Luc Mélenchon, saluant une "forme d’insurrection citoyenne" pour le "droit à mener une existence humaine". Selon lui, "Monsieur Macron est certain de perdre. Tout ce qu’il est en train de faire c’est de nous faire perdre du temps à tous, de l’énergie et de l’argent. Sa réforme, personne n'en veut. Plus les jours passent, plus l'opposition augmente. Et plus il monte le ton", déroule encore Jean-Luc Mélenchon.