VIDÉO - Mort de Nahel à Nanterre : les réactions politiques

La gauche, elle, réclame des lois plus contraignantes pour les policiers. "Il ne peut pas, en démocratie, y avoir de permis de tuer de la part des policiers. Et donc, nous devons tirer toutes les leçons de ce drame pour que plus jamais il ne puisse se reproduire", a déclaré Mathilde Panot, présidente du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale.

Côté gouvernement, c'est le ministre de la Ville qui a été chargé d'appeler la mère de Nahel, pour lui dire le soutien de la nation.