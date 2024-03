VIDÉO - Mort de Philippe de Gaulle : une vie de "courage" et d'"honneur" dans l'ombre de son père

L’amiral Philippe de Gaulle est décédé ce mercredi à l’âge de 102 ans. Toute sa vie, il aura consacré sa vie à entretenir la mémoire de son père. Les hommages affluent pour saluer son engagement.

Il avait de son père la taille, une ressemblance frappante, le courage aussi. Philippe de Gaulle n’a que 19 ans lorsqu’il rejoint l’Angleterre et les Forces françaises libres formées par son père, le général de Gaulle. Membre de la Marine, il combat dans l’océan Atlantique et dans la Manche. Il participe à la libération de Paris, en obtenant la reddition des Allemands, retranchés au palais Bourbon. Pour ses faits d’armes, il obtiendra la Croix de guerre et Légion d’honneur. Cependant, il ne sera jamais fait compagnon de la Libération. Le général de Gaulle s’y est toujours opposé par crainte des accusations de favoritisme. "Cette espèce de pudeur égalitaire, pathologique des Français, imposait que je reste complètement dans l'ombre et c'est certainement une entrave à l'épanouissement d'une personnalité", expliquait-il en 1971.

Une grande carrière

Écrasé par la légende du père, il mène tout de même une carrière militaire brillante. Il devient commandant de la première frégate lance-missiles "Suffren" (1967) et de l'escadre de l'Atlantique (1976). Promu amiral, il est inspecteur général de la Marine en 1980, avant de prendre sa retraite militaire deux ans plus tard. Il a ensuite été sénateur de Paris entre 1986 et 2004 sous l'étiquette du RPR, puis de l'UMP.

Mais il a passé le plus clair de son temps à entretenir la mémoire de l’homme du 18 juin, au fil de commémorations et de livres à succès. À la mort de Charles de Gaulle, il dira ces mots : "Un père qui m’a souvent donné l’impression qu’il aurait aussi bien sacrifié son fils que lui-même à son destin historique".

Ce mercredi matin, Emmanuel Macron a salué son "courage" et son "honneur" lors d'"un siècle de bravoure française". Le président de la République rendra un "hommage national la semaine prochaine aux Invalides" à l'amiral Philippe de Gaulle.