VIDÉO - "Vous m'avez fait honte !" : la colère mémorable de Robert Badinter 50 ans après la rafle du Vel d'Hiv

Ancien ministre de la Justice et artisan de l'abolition de la peine de mort, Robert Badinter est décédé dans la nuit de jeudi à ce vendredi, à l'âge de 95 ans. Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI, a présenté deux extraits qui illustrent ses combats sur le plateau du JT de 13H. L’un d'eux n’avait encore jamais été diffusé.

Robert Badinter a lutté toute sa vie contre les injustices. Décédé dans la nuit de jeudi à ce vendredi, à l’âge de 95 ans, ce géant du XXe siècle a été tour à tour avocat, ministre, écrivain, président du Conseil constitutionnel et sénateur, entre autres. Ses combats auront été aussi multiples, bien au-delà de l’abolition de la peine de mort en 1981, le plus souvent associée à son nom. Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI, a choisi deux extraits vidéo emblématiques, permettant de mieux mesurer l’immense trace politique et historique laissée par l’homme d’État.

Il y a des moments où la mort vous écoute Robert Badinter

Le premier date de 1992. "On est à ce moment-là lors de la commémoration des 50 ans de la rafle du Vel' d'Hiv'. Un moment très dur et très fort, au cours duquel François Mitterrand a été critiqué, hué, insulté. Pourquoi ? Parce qu’il refusait alors que le peuple français présente des excuses pour sa responsabilité. Dans son esprit, c’était la barbarie nazie qui était en cause. On a, à ce moment-là, Robert Badinter au maximum de ce que l’émotion sincère peut exprimer", contextualise Adrien Gindre. "Vous m’avez fait honte ! Vous m’avez fait honte en pensant à ce qu’il s’est passé là ! Il y a des moments où la mort vous écoute", s’emporte l’ex-Garde des Sceaux, dont le père est mort en déportation, dans ce discours resté dans les mémoires.

Le second extrait est plus récent et n’avait, lui, encore jamais été diffusé. Ces propos ont été tenus et enregistrés en marge de l’entretien accordé il y a quelques semaines par Robert Badinter à Darius Rochebin, diffusé sur LCI : "Il faut se répéter ce vers sublime ‘Ô Mort, vieux capitaine, il est temps ! Levons l'ancre !’ Vous savez, moi, j’ai rencontré la mort dès l’adolescence, pendant la guerre et l’occupation. J’ai beaucoup lutté contre la mort donnée." Il citait alors Baudelaire pour évoquer à la fois son parcours personnel et la proximité de sa mort. "Il a certes connu l’engagement politique, synthétise Adrien Gindre. Mais il y a aussi la figure, l’ampleur, la stature d’un homme qui a marqué de très nombreuses générations de Français."