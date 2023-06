Mort de Nahel : "Les violences sont injustifiables et inacceptables", tonne Gérard Larcher sur LCI

"Je pense à ces communes en proie aux émeutes. Je sais qu'à Argenteuil, à Cergy-Pontoise... ont eu lieu un certain nombre d'exactions, de destructions de bâtiments publics. Il règne une atmosphère absolument délétère", a déploré le sénateur LR des Yvelines, où la nuit a été de nouveau émaillée de violences. "Ce que je constate, c'est qu'un certain nombre de ces quartiers sont trop souvent hors la République", a-t-il dénoncé. "Nous avons à faire respecter la loi, à continuer ces politiques d'intégration et d'éducation. Je le dis, les violences, les émeutes, sont inacceptables. Elles devront être réprimées de la manière la plus claire qu'il soit. (...) Il faudra que les actions nécessaires soient menées et que la justice s'exprime vis-à-vis de ces émeutiers."