VIDÉO - Motions de censure : Emmanuel Macron s'emporte contre la Nupes et le RN, "main dans la main"

"J'ai entendu les déclarations triomphalistes de Monsieur Mélenchon : à cinquante voix près, on y était. Mais qui est ce 'on' ? L'alliance, donc, de députés... Je pense à leurs électeurs ce soir, socialistes, écologistes, communistes, LFI, avec ceux du RN", a poursuivi le chef de l'État, dénonçant une "coalition baroque de la Nupes". Ces députés "ont montré une chose : ils ne sont pas du côté du mérite, de l'ordre, du travail, de la solution, de l'avancée, ils sont du côté du désordre et du cynisme. Et je vous le dis : ça ne mènera à rien. Ces gens-là ne sauront pas demain gouverner ensemble", encore taclé le président.