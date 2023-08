VIDÉO - Nicolas Sarkozy sur TF1 : ce qu'il faut retenir de son interview dans le JT de 20H

Hasard du calendrier, alors que Nicolas Sarkozy était l’invité du JT de 20h de TF1 ce mercredi 23 août, on apprenait quelques minutes plus tôt le crash d’un avion en Russie, dans lequel le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine, a trouvé la mort. Difficile dans ces conditions de ne pas aborder en tout premier lieu avec l'ancien président de la République la situation en Ukraine. Notamment après ses propos plaidant pour un État "neutre" et un référendum censé "entériner" l'annexion de la Crimée qui lui ont valu des critiques en rafales de politiques et d'experts.

"J'ai voulu montrer aux Français que rien ne change et la question des rapports entre l'Europe et la Russie dure depuis des siècles et occupera nombre de nos successeurs", s'est-il défendu. Et d'ajouter : "J’ai été confronté à Poutine très frontalement lorsqu’il a fait l’outrage d’envahir la Géorgie. Nous avions eu huit heures de discussions extrêmement violentes et il a retiré les chars, donc je sais qu’il était coupable en Géorgie et qu’il est coupable aujourd'hui en Ukraine. Mais il y a deux façons de gagner une guerre : soit vous anéantissez l’adversaire, soit vous discutez avec lui et vous trouvez un compromis", a-t-il encore argumenté.

Comment aider l’Ukraine ? "Je dis arrêtez de parler d'acheter des avions, des munitions, des chars, il faut trouver une solution qui préserve les intérêts de l'Ukraine", a fustigé Nicolas Sarkozy, qui appelle "à discuter", tout en rappelant que l’entrée de l’Ukraine dans l’Otan "aggravera la situation". Et si l'ex-président affirme que le dirigeant russe "a commis une grave faute", il se refuse à parler de crime de guerre, "le monde et l’Europe dansant", selon son analyse, "au bord d’un volcan".