VIDÉO - "Sous Emmanuel Macron, la France a été sortie d'Afrique", regrette le député RN Jean-Philippe Tanguy

Selon l'élu de la Somme, "on se rend compte que la France, sous Emmanuel Macron, a été considérablement affaiblie en Afrique". Dès lors, "on a l'impression que le souvenir d'une personne comme Jacques Chirac appartient à un autre siècle". Cette situation problématique pour le député, qui note que "la France perd son influence aujourd'hui" en Afrique, "au profit de la Chine et d'organisations qu'il faut bien qualifier de terroristes comme Wagner, sur d'autres territoires".

S'il était au pouvoir, le RN changerait d'approche. "Il faut toujours tenir compte des demandes des pays africains, ce sont des pays souverains, indépendants, il n'y a pas de paternalisme à avoir", lance d'emblée Jean-Philippe Tanguy. Marine Le Pen compte "recoudre" les relations, poursuit-il, afin de renouer "une relation utile, constructive, pour le contrôle de l'immigration, pour la lutte contre le terrorisme, mais aussi la valorisation économique" de ces liens. Cela passe notamment par le fait de "payer au juste prix les ressources et matières premières produites en Afrique", de manière à "permettre le développement de ces pays si vous voulez que la population reste là-bas".